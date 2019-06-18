В результате землетрясения, которое произошло в понедельник, 17 июня, около 23-х часов по местному времени, в Китае погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает DEITA.RU.

Как передает Reuters, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы на глубине 10 километров в центральной провинции Сычуань. Через полчаса землетрясение возобновилось. На этот раз его сила была незначительно меньше, 5,2 балла.

По имеющимся данным, толчки ощущались в двух больших городах Китая: Чэнду и Чунцин. Значительное число зданий повреждены, некоторые разрушены. Пострадали 122 человек и 11 граждан погибли. На месте работают спасатели.

Местные жители выкладывают в социальные сети видео с места трагедии. Так, на странице Ray4Tesl в Twitter появилось видео, на кадрах которого видны масштабы разрушения. Очевидцы сняли пол, потолок и стены больницы, на которых образовались внушительные трещины. Во время землетрясения медсестры сохраняли хорошее самообладание, в то время как парень, который снимал видео, испуганно просить помощи», — пишут в паблике.

Стоит отметить, что в январе текущего года в данной провинции тоже произошло землетрясение. Тогда, хотя буйство стихии затронуло 2,6 тысячи человек, пострадал всего лишь один гражданин Китая.

Екатерина Брязгунова