Мощное землетрясение произошло в Японском море

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В ночь на вторник, 1 октября, вблизи Приморского края произошло серьезное землетрясение, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель интернет-ресурса «Маглипогода».

По информации указанного ресурса, подземные толчки магнитудой 5.0 произошли в 3 часа 56 минут по местному времени.

Отмечается, что землетрясение произошло прямо напротив населенного пункта Ольга. Расстояние от эпицентра, находящегося очень глубоко под землей, до приморского города Дальнегорска составляет 140 километров в час.

Данное природное явление не несет под собой никакой угрозы для населения Приморского края.

Екатерина Брязгунова

фото

Фото: geocenter

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