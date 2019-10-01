Мощное землетрясение произошло в Японском море

В ночь на вторник, 1 октября, вблизи Приморского края произошло серьезное землетрясение, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель интернет-ресурса «Маглипогода».

По информации указанного ресурса, подземные толчки магнитудой 5.0 произошли в 3 часа 56 минут по местному времени.

Отмечается, что землетрясение произошло прямо напротив населенного пункта Ольга. Расстояние от эпицентра, находящегося очень глубоко под землей, до приморского города Дальнегорска составляет 140 километров в час.

Данное природное явление не несет под собой никакой угрозы для населения Приморского края.

Екатерина Брязгунова





Фото: geocenter