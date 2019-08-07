Приморские синоптики уточнили штормовое предупреждение от пятого августа, сообщает DEITA.RU.

По мнению специалистов Примгидромета, погода значительно испортится уже в четверг, восьмого августа. Пройдут очень сильные дожди с количеством более пятидесяти миллиметров за двенадцать часов и менее. На следующий день, в пятницу, ситуация несколько улучшится — сила дождя уменьшится. Количество осадков за двенадцать часов не должно превысить сорок пять миллиметров.

В отдельных районах девятого августа пройдут локальные ливни Ожидаемое выпадение осадков превысит все ранее озвученные цифры. 30 и более миллиметров дождя может выпасть за один час.

Синоптики отмечают, что дожди — это полбеды. Возможны грозы, шквалистый ветер, который способен повалить деревья и оборвать провода. Кое-где урожай может побить град.

На фоне ливневых дождей в реках поднимется вода во многих реках. Минимальное поднятие уровня воды составляет восемьдесят сантиметров, максимальное — три метра. Предположительно, больше всего пострадают Чугуевский, Ольгинский, Спасский, Партизанский, Лазовский, Хасанский, Уссурийский и Шкотовский.

Напомним, что на Приморье надвигается тайфун FRANCISCO. При этом народные синоптики уверяют, что до нашего региона не добрался еще ни один полноценный тайфун, ведь Приморье прекрасно закрывает от непогоды Япония и Корея. Всегда стоит помнить, пережидая непогоду, что тайфун — это не только сильные ливни, но и ураганный ветер, чем мощнее тайфун тем сильнее ветер.

Екатерина Брязгунова