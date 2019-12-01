Мощный циклон принесет снегопады в регион

Сильный циклон, который в первые дни декабря пройдет по морям Дальнего Востока, обеспечить снегопады в Приморье, передает DEITA.RU со ссылкой на народного синоптика.

В воскресенье, 1 декабря, в Восточно-Китайском море зародился новый циклон, который войдет в полную силу уже к ночи с первого на второе число. Он вихрем обрушится не только на Японское море, но и на Охотское, пишет портал «Маглипогода».

Примечательно, что на Приморье он не придет. Стихия заденет регион косвенно, принеся с собой снег. Днем 2 декабря в крае усилится ветер, похолодает и поднимется метель. Наиболее вероятно выпадение снега в юго-восточной и восточной части Приморья.

Температура в регионе ожидается около нуля, на севере — до минус десяти градусов.

Ранее прошла информация о том, что в середине декабря температура воздуха поднимется до плюс пять градусов в дальневосточной столице. Что касается самого декабря, то в первый месяц зимы серьезных холодов в Приморье не ожидается.

Екатерина Брязгунова