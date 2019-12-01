telegr wh call

Новости

Поцарапали авто и скрылись: что делать в такой ситуации

1 Декабрь 2019, 22:30

Мощный циклон принесет снегопады в регион

1 Декабрь 2019, 21:30

«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян

1 Декабрь 2019, 20:30

Зарплату в 200 тысяч предлагают двум мужчинам

1 Декабрь 2019, 19:45

Можно ли пить кофе за рулем, сказала ГИБДД

1 Декабрь 2019, 19:15

Кто станет преемником Путина в 2024 году, рассказали СМИ

1 Декабрь 2019, 18:45

Новая «дочка» появилась у Сбербанка

1 Декабрь 2019, 18:15

Пассажирский автобус слетел в реку на Дальнем Востоке, есть погибшие

1 Декабрь 2019, 17:39

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Мощный циклон принесет снегопады в регион

Снег

Сильный циклон, который в первые дни декабря пройдет по морям Дальнего Востока, обеспечить снегопады в Приморье, передает DEITA.RU со ссылкой на народного синоптика.

В воскресенье, 1 декабря, в Восточно-Китайском море зародился новый циклон, который войдет в полную силу уже к ночи с первого на второе число. Он вихрем обрушится не только на Японское море, но и на Охотское, пишет портал «Маглипогода».

Примечательно, что на Приморье он не придет. Стихия заденет регион косвенно, принеся с собой снег. Днем 2 декабря в крае усилится ветер, похолодает и поднимется метель. Наиболее вероятно выпадение снега в юго-восточной и восточной части Приморья.

Температура в регионе ожидается около нуля, на севере — до минус десяти градусов.

Ранее прошла информация о том, что в середине декабря температура воздуха поднимется до плюс пять градусов в дальневосточной столице. Что касается самого декабря, то в первый месяц зимы серьезных холодов в Приморье не ожидается.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Пропавший катер найден в Японском море

Мощный взрыв прогремел у торгового цента в Приморье

Вплавь добирались: рыбаков едва не унесло в открытое море

Популярное

Пропавший катер найден в Японском море

Мощный взрыв прогремел у торгового цента в Приморье

Соцсети показали подборку пьяных ДТП в столице

«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...