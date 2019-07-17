Тропический шторм с названием «Данас», перемещаясь в Филлипинском море, идет к Приморскому краю, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Вихрь будет поворачивать к северо-западу и завтра окажется в Тайване. Далее он возьмет курс на восточное побережье Китая. К субботе 20 июля «Данас» подойдет к Шанхаю, а затем сместится к Корейскому полуострову, куда прибудет к воскресенью. Всё это время он будет нести с собой ураганные ветры и ливни.

К понедельнику вихрь войдет в акваторию Японского моря, и тут вариантов будет два. Либо он пересечет Корею и Японское море, приходя на Приморское побережье, либо по южной части Корейского полуострова уйдет к центральной части Японского моря и "вырулит" достаточно далеко от приморского побережья, не принося интенсивных дождей.

Если же стихийное бедствие окажется возле Приморья, как прописывалось в первом варианте, ливней краю не миновать.

Прогноз может измениться, поскольку говорить наверняка, имея в виду такой промежуток времени, не представляется возможным. Эти данные будут уточняться по мере развития событий.

Анастасия Туркова