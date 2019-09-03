Резкое ухудшение погоды ожидается через неделю в Приморье, сообщает DEITA.RU.

На территорию Приморья в предстоящее воскресенье, 7 сентября, выйдет новый тайфун. «Линлин» окажет серьезное влияние на территорию всего края. Ожидаются дожди от пятнадцати до сорока пяти миллиметров за полсуток. Однако это не самые мощные осадки, которые прогнозируют синоптики Примгидромета с 7 по 9 сентября. Так, возможно усиление дождей до пятидесяти миллиметров за двенадцать часов и более. Общее количество осадков может достигнуть месячной нормы.

Кроме того, ожидается серьезное поднятие уровня воды до трех с половиной метров. В Приморье вновь прогнозируется подтопление сельскохозяйственных угодий, дорог и придомовых участков.

Возможно, произойдут размыва некоторых участков автомобильных дорог, а также склонов, что может привести к схождению селей.

Екатерина Брязгунова