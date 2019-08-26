Стихия внесла коррективы в процесс сбора урожая, сообщает DEITA.RU со ссылкой на приморское управление МЧС.

Затяжной тайфун принёс в Приморский край не только разрушение инфраструктуры, но и доставил массу неудобств фермерским хозяйствам.

По информации региональных спасателей, на большой площади сельхоз угодий продолжает оставаться вода, тем самым не давая фермерам собирать урожай.

В этой связи, по словам представителей МЧС, урожай этого года будет не таким хорошим, как в прошлые годы. В ближайшие пять дней состояние почвы не изменится.

Особенно сильно последствия тайфуна ощутят на себе жители наиболее пострадавших районов: Дальнереченский, Ханкайский и Уссурийский городской округ.

Дмитрий Шевченко