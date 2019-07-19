Цунами неплатёжеспособности в ближайшие годы накроет строительную отрасль, а за ней производство стройматериалов, машиностроение, металлургию и ритейл, сообщает DEITA.RU. К такому неутешительному выводу приходят эксперты, познакомившись со сведениями Росстата.

С 2011-го по 2018 год число пенсионеров в России выросло с 32,5 до 36,3 миллиона человек. При этом пожилые люди не стремятся оставаться за станком и предпочитают трудовым будням заслуженный отдых. И если в начале десятых годов XXI века работали 12,4 миллиона пенсионеров, то в 2018-м таких граждан насчитывалось всего лишь 9,7 миллиона.

По мнению экспертов, речь идет не о том, что желания работать нет, а лишь о том, что пенсионеры не могут найти себя хоть какую-нибудь работу.

Здесь стоит отметить, что в 2017 году на заслуженный отдых отправились 1,45 миллиона человек, из них чуть больше половины остались работать. Точно такая же история повторилась и в 2018 году.

По данным Всемирной организации здоровья, «здоровая жизнь» россиян заканчивается в 63,5 года. Именно до этого возраста трудится основная масса населения. В связи с этим можно сделать вывод, что с увеличением пенсионного возраста на рынке труда появятся примерно пять миллионов пар дополнительных рук. Все эти граждане должны будут работать на тех условиях, которые им предложит работодатель, ведь найти работу в таком преклонном возрасте ох как сложно. Логично предположить, подчеркивают эксперты, что такая рабочая сила окажется значительно дешевле молодой.

Параллельно в России сократится число рабочих мест. Причин этому несколько, в том числе цифровые технологии и модернизация производств. Вот и получается, что молодежи придется также соглашаться на более низкие зарплаты. А ведь именно молодые люди, у кого семьи, и являются основным потребителями. Они расходуют средства на воспитание детей, оплачивают ипотечные и потребительские кредиты и так далее. А активное потребление — важнейший источник роста ВВП.

Однако теперь, когда на рынке труда появятся еще пять миллионов человек, Центробанк прогнозирует падение цен на недвижимость в 2024 году, что больно ударит по строительству, а это уже, в свою очередь, затронет другие сферы экономики.

Екатерина Брязгунова