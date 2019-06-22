Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Филадельфии, расположенном на восточном побережье, перекрасил утреннее небо в ярко-оранжевые и желтые цвета, а прогремевшие мощные взрывы напугали местных жителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой CBS.NEWS.

Как пишет информагентство, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем комплексе Philadelphia Energy Solutions около четырех часов утра по местному времени в пятницу, 21 июня.

В ликвидации происшествия участвовали расчеты нескольких десятков пожарных машин, из-за чего была перекрыта трасса. Дорожное движение удалось открыть только около девяти часов утра.

Отмечается, что в результате пожара пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Все травмы не серьезные.

Местные житель Джонатан Триболетти увидел пламя на автостраде, когда двигался в сторону аэропорта, и опубликовал видео в Twitter.

Ранее прошла информация о том, что на оборонном заводе в российском городе Дзержинске также прогремели взрывы. Взрыв прогремел 1 июня около полудня, тогда взрывной волной были выбиты многие стекла в домах, расположенных поблизости.

Екатерина Брязгунова