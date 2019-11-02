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Мощный взрыв прогремел на танкере в Приморье, есть погибшие
Взрыв газа произошел на танкере в порту Находки, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно утром в субботу, 2 ноября.
Как пояснил источник агентства, на танкере «Залив Америка» произошел взрыв газа. В результате пожара не возникло, разлива тоже.
В Аварийно-спасательном подразделении порта Находка информацию подтвердили, пояснив, что на данный момент не комментируют ситуацию, так как на месте трагедии ведутся работы.
Российские СМИ сообщают о двух погибших. На данный момент поиски одного человека продолжаются.
По факту происшествия с танкером возбуждено уголовное дело, отметил представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. По версии следствия, хлопок газа произошел в районе мыса Астафьева ранним утром в субботу.
Екатерина Брязгунова