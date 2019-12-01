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Мощный взрыв прогремел у торгового цента в Приморье

Пожарные добровольцы МЧС пожарная машина

В субботу, 30 ноября, в Приморье прогремел взрыв на заднем дворе торгового центра, после этого сразу начался пожар, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал паблик mark2_che.

По словам очевидцев, в 11 часов 45 минут по местному времени на задней территории торгового центра «Исток» прогремел взрыв и начался пожар.

Вскоре подъехали, как минимум, два пожарные машины и спасатели приступили к тушению возгорания.

Сведений о пострадавших не сегодняшний день не поступало.

Ранее прошла информация о том, что во Владивостоке дотла сгорел торговый центр «Максим».

Екатерина Брязгунова

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