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Мощный взрыв прогремел в полицейском автобусе, есть пострадавшие
25 Сентябрь 2019, 17:31
В среду, 25 сентября, в Турции прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство сдетонировало в автобусе, принадлежащем полицейским, сообщает DEITA.RU.
Местные власти информируют, что ЧП случилось на юге страны, в провинции Адана. Транспортное средство двигалось по проезжей части и, когда миновало надземный переход, произошел взрыв.
Пострадали четыре человека и один страж порядка. Медики оценили состояние раненых как удовлетворительное, уточнили в управлении главы провинции.
Начато расследование.
Ранее прошла информация о том, что в самом сердце Украины прогремел взрыв, после которого начался мощный пожар. Вскоре стало известно, что рванули цистерны, в которых находился бензин и дизель.
Екатерина Брязгунова