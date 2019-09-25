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Мощный взрыв прогремел в полицейском автобусе, есть пострадавшие

25 Сентябрь 2019, 17:31

взрыв

В среду, 25 сентября, в Турции прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство сдетонировало в автобусе, принадлежащем полицейским, сообщает DEITA.RU.

Местные власти информируют, что ЧП случилось на юге страны, в провинции Адана. Транспортное средство двигалось по проезжей части и, когда миновало надземный переход, произошел взрыв.

Пострадали четыре человека и один страж порядка. Медики оценили состояние раненых как удовлетворительное, уточнили в управлении главы провинции.

Начато расследование.

Ранее прошла информация о том, что в самом сердце Украины прогремел взрыв, после которого начался мощный пожар. Вскоре стало известно, что рванули цистерны, в которых находился бензин и дизель.

Екатерина Брязгунова

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