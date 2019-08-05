5 Август 2019, 22:01
Мощный взрыв прогремел в воинской части
Источник изображения: DEITA.RU
Взрыв с пожаром на воинской части произошел пятого августа, сообщает DEITA.RU Е со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.
Инцидент произошел в Красноярском крае, Ачинский район. На место происшествия выехали автобусы, на которых эвакуируют находящихся в опасной зоне людей.
В экстренных службах передают, что к месту также выехали пожарные, получив предупреждение о втором номере сложности операции.
Горит артиллерийский склад. У двоих граждан осколочные ранения.
Подробности произошедшего уточняют.
Анастасия Туркова
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