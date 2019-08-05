Взрыв с пожаром на воинской части произошел пятого августа, сообщает DEITA.RU Е со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

Инцидент произошел в Красноярском крае, Ачинский район. На место происшествия выехали автобусы, на которых эвакуируют находящихся в опасной зоне людей.

В экстренных службах передают, что к месту также выехали пожарные, получив предупреждение о втором номере сложности операции.

Горит артиллерийский склад. У двоих граждан осколочные ранения.

Подробности произошедшего уточняют.

Анастасия Туркова