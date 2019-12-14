Мощный взрыв прогремел в жилом доме на Дальнем Востоке

Вечером в субботу, 14 декабря, в жилом доме Комсомольска-на-Амуре прогремел взрыв, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как рассказали в управлении, информация о взрыве поступила в 17 часов 25 минут по местному времени. В трехэтажном доме произошел хлопок газа, последующего возгорания не было. Обрушение конструкций дома также не последовало.

На место ЧП выдвинулись спасатели и медики.

По предварительным данным, в квартире, где прогремел взрыв, выбиты стекла. Хозяин получил ожоги, однако отправиться в больницу не пожелал.

Ранее прошла информация о том, что власти Магнитогорска решили переселять жильцов аварийных домов в многоэтажку, которая обрушилась в результате взрыва 31 декабря прошлого года. Под руинами спасатели нашли 39 погибших человек, и теперь, когда после трагедии прошел почти год, городские власти думают, как реализовать никому не нужно жилье. Ведь жить здесь не только страшно из-за трещинах в стенах.

Екатерина Брязгунова