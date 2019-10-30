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19 Август 2019, 19:45

Московские педагоги дали уроки учащимся филиала «Приморский» Центральной музыкальной школы

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Педагоги Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского приняли зачёты у учащихся филиала ЦМШ «Приморский» и провели занятия для учеников школы и для детей, которые только готовятся к поступлению, сообщает DEITA.RU. С 29 октября по 1 ноября занятия проходили на базе Дальневосточного института искусств.

Приморский филиал ЦМШ работает первый год. Весной 2019 года московские педагоги отобрали 18 талантливых юных музыкантов возрастом от 9 до 14 лет и рекомендовали их к обучению в Центральной музыкальной школе. С сентября в филиале "Приморский", который расположен во Владивостоке, начались учебные занятия по программе школы.

Процесс обучения по программе ЦМШ очень сложный, говорят преподаватели. Педагог по фортепиано Андрей Лимаев в беседе с корреспондентом ИА DEITA.RU отметил, что уровень исполнителей музыки в мире в настоящее время очень высок, в нашей стране особенно. Чтобы соответствовать уровню, надо прикладывать очень много усилий. «Но здесь (обучение в Центральной музыкальной школе), - сделал акцент Андрей Лимаев, - идёт речь не просто о музыкантах, а о тех из них, кто должен составить элиту среди музыкантов. Поэтому, как и в любой другой профессиональной деятельности, и в спорте, и в других видах искусства, для того чтобы добиться каких-то значительных успехов, надо потратить очень много сил». Дети, поступившие в ЦМШ, уже вступили на путь профессиональной подготовки.

В первый зачётный период филиала «Приморский» с детьми работали педагоги ЦМШ: Андрей Лимаев — фортепиано, Екатерина Рахимова — скрипка, Владимир Громадин — сольфеджио и теория музыки.

Ирина Павленко

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