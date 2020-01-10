Московские трамваи прибыли во Владивосток

Во Владивосток прибыла первая партия новых трамваев из Москвы, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в мэрии дальневосточной столицы, Москва подарила городу 10 трамваев, накануне в город прибыло два вагона.

«В ближайшее время во Владивосток придут еще восемь транспортных средств», - подчеркнули в администрации города.

Отмечается, что сейчас транспорт уже находится в депо. В управлении транспорта пояснили, что, хотя вагоны не новые – находятся в хорошем состоянии и капитально отремонтированы.

Напомним, что депо дальневосточной столицы существует более ста лет. Сейчас на территории города всего один маршрут – он проезжает пять километров. Ежедневно по его рельсам ходят 14 транспортных средства.

Отметим, также к электрическому транспорту в городе относится фуникулер, соединяющий две улицы и построенный в 1960-х годах. Сейчас раритетный транспорт считается одной из достопримечательностей Владивостока, куда приходят прокатиться туристы. Тем не менее, используется он и местными жителями.

Александра Маслова