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Московские трамваи прибыли во Владивосток
Во Владивосток прибыла первая партия новых трамваев из Москвы, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в мэрии дальневосточной столицы, Москва подарила городу 10 трамваев, накануне в город прибыло два вагона.
«В ближайшее время во Владивосток придут еще восемь транспортных средств», - подчеркнули в администрации города.
Отмечается, что сейчас транспорт уже находится в депо. В управлении транспорта пояснили, что, хотя вагоны не новые – находятся в хорошем состоянии и капитально отремонтированы.
Напомним, что депо дальневосточной столицы существует более ста лет. Сейчас на территории города всего один маршрут – он проезжает пять километров. Ежедневно по его рельсам ходят 14 транспортных средства.
Отметим, также к электрическому транспорту в городе относится фуникулер, соединяющий две улицы и построенный в 1960-х годах. Сейчас раритетный транспорт считается одной из достопримечательностей Владивостока, куда приходят прокатиться туристы. Тем не менее, используется он и местными жителями.
Александра Маслова