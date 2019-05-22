Песков объяснил, в связи с чем выросли зарплаты в Кремле и правительстве, сообщает DEITA.RU.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, работающим в администрации президента и в правительственном аппарате возвратили 10% зарплаты уменьшенной ранее из-за кризиса. Не увеличили, а восстановили до прежнего уровня, к сожалению, говорит он.

Предыдущее сокращение заработных плат происходило из-за дефицитного бюджета, а при появлении профицита все вернулось на круги своя.

Анастасия Туркова