Россия предлагает США заключить документ о невмешательстве в дела друг друга, сообщает DEITA.RU. Заявил об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва, по его словам, готова заключить договоренность о взаимном невмешательстве во внутренние дела. США понимают, что сложившаяся ситуация неудовлетворительна, даже если смотреть с точки зрения набора американских внешнеполитических приоритетов. Но, тем не менее, со стороны США американской стороны слов больше, чем конкретики.

Рябков заявил, что использовать ультиматумы по отношению к России бесполезно.

Анастасия Туркова