telegr wh call

Новости

Новый КоАП: за несдачу баланса штраф полтора миллиона

2 Февраль 2020, 20:08

Москва растет, Россия вымирает

2 Февраль 2020, 19:23

Коронавирус убивает российский туризм

2 Февраль 2020, 19:18

Таксистам увеличат штрафы в два раза в России

2 Февраль 2020, 18:35

Ночные свадьбы: В Москве зарегистрировали первые браки

2 Февраль 2020, 18:09

Штрафы ГИБДД от МРОТ предложили считать в Госдуме

2 Февраль 2020, 17:40

Нелегальный завоз китайцев пресекли в Приморье

2 Февраль 2020, 17:00

Песец с товарищами пришел на заправку

2 Февраль 2020, 16:35

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Москва растет, Россия вымирает

Москва, Кремль

Регионы с самой большой убылью населения назвали в Росстате

Наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах, при этом численность жителей Москвы и области растет, сообщает DEITA.RU по материалам «РГ».

Как пишет издание, ссылаясь на данные Росстата, в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в федеральных округах: Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.). Среди отдельно взятых регионов «отличились» Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

При этом, есть в нашей стране места, в которых население растет неплохими темпами. Наибольший рост отмечен российскими статистиками в Московской области (88,0 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).

Читайте также:

Приморье организует карантин для китайцев

Кожемяко оценил свое «назначение в правительство»

Восьмичасовой рабочий день отменен в России

Дмитрий Санников

Популярное

Восьмичасовой рабочий день отменен в России

«Мы разберемся с главой»: Кожемяко недоволен «зимним благоустройством»

Кожемяко оценил свое «назначение в правительство»

«Одевайтесь теплее» - синоптики дали неутешительный прогноз на неделю
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...