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Москва растет, Россия вымирает
Регионы с самой большой убылью населения назвали в Росстате
Наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах, при этом численность жителей Москвы и области растет, сообщает DEITA.RU по материалам «РГ».
Как пишет издание, ссылаясь на данные Росстата, в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в федеральных округах: Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.). Среди отдельно взятых регионов «отличились» Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).
При этом, есть в нашей стране места, в которых население растет неплохими темпами. Наибольший рост отмечен российскими статистиками в Московской области (88,0 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).