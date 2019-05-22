Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не оставил без комментариев призыв Зеленского давить Россию санкциями ради Донбасса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Требования президента Украины Владимира Зеленского ужесточать санкции против РФ отнюдь не новы, по словам Пескова. И наладить ситуацию в Донбассе таким образом нельзя.

Песков сделал такое заявление на встрече с представителями США и участниками инаугурации Зеленского, отвечая на слова тех, кто считает необходимым ужесточение санкций США против РФ. Пресс-секретарь добавил, что подобные разговоры не помогут Украине решить проблему юго-востока, поскольку США не выполнят минские договоренности. Впрочем, Россия не может выполнить их тоже – это задача Киева.

Анастасия Туркова