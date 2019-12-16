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6 Декабрь 2019, 18:15

Москва вывезет тонны мусора в регионы

Мусор

Власти составили список городов-помоек, сообщает DEITA.RU.


Власти Москвы составили проект вывоза мусора из столицы до 2029 года. Правительство Собянина хочет часть отходов сжигать, а часть - вывозить в регионы.


Согласно уже опубликованному постановлению, мусорными полигонами для столицы станут Калуга и Владимир. Так, в Калужскую область планируют за 10 лет вывезти 15 млн тонн мусора, а во Владимирскую - около миллиона тонн. 


Елена Миронова

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