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Москва вывезет тонны мусора в регионы
Власти составили список городов-помоек, сообщает DEITA.RU.
Власти Москвы составили проект вывоза мусора из столицы до 2029 года. Правительство Собянина хочет часть отходов сжигать, а часть - вывозить в регионы.
Согласно уже опубликованному постановлению, мусорными полигонами для столицы станут Калуга и Владимир. Так, в Калужскую область планируют за 10 лет вывезти 15 млн тонн мусора, а во Владимирскую - около миллиона тонн.
Елена Миронова
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