Законопроект о межрегиональных авиаперевозках прошел проверку на втором чтении и был одобрен кабмином, сообщает DEITA.RU.

Перелеты, маршрут которых не затрагивает Москву, не будет облагаться НДС. Пока что на подобные рейсы проходят по ставке НДС 10%, и летать без налога можно разве что в Крым, Севастополь, на Дальний Восток и в Калининград.

В правительстве предложили сделать льготными все перелеты между городами России, которые не затрагивают Москву, чтобы авиасообщение между регионами наладилось. Теперь гражданам не придется добираться до нужного пункта, останавливаясь перед этим в столице и теряя время. Новый порядок сделает полеты удобнее для граждан и выгоднее для авиакомпаний.

Анастасия Туркова