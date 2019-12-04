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4 Декабрь 2019, 11:36

Москвичей теперь прикармливают пельменями с икрой

суши

Дальневосточная ярмарка открылась на Новом Арбате в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве», сообщает DEITA.RU.

На протяжении недели москвичей и гостей столицы будут знакомить, в том числе, и с дальневосточной кухней. Рыбу в Москву привезли разную: и мороженую, и в вакуумной упаковке, и в консервах. Кроме красной рыбы представлена икра, крабы, гигантские креветки и другие дары моря.

Есть на Дальнем Востоке регионы, не имеющие выхода к морю, например, Якутия. Из республики Саха в Москву привезли рыбу пресноводную: омуль, чир, нельму, копченую и мороженую. Также в павильоне Якутии представлена мясная продукция (оленина, жеребятина). Мясные деликатесы являются основой ассортимента павильона Забайкальского края. Амурская область представляет полезнейший и вкуснейший таежный мед.

В меню фудкорта Дальневосточной ярмарки, среди прочего, представлены бургер с крабом опилио, пельмени с красной икрой, пян се с древесными грибами, салат «Индигирка» из нельмы и бурятские боовы со сгущенкой.

Между тем, не в московской, а в дальневосточной реальности, моря холодны и туманны, а лову морепродуктов препятствуют бюрократические препоны. Некоторых от тоски кидает в другую крайность: мол, даров моря на Дальнем Востоке вообще нет, и в Москве они в разы дешевле. Истина, конечно, посередине: как и у фруктов в Средней Азии, у морепродуктов на Дальнем Востоке свой сезон. А хороший товар можно купить разве что у браконьеров, но он у них дороже, да и дело это совершенно незаконное. Если москвичам понравится, то они могут взять гектар на Дальнем Востоке, но едва ли на пельмени с икрой можно расчитывать.

Дмитрий Санников

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