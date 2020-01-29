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6 Декабрь 2019, 18:15

Москвичей проверяют на наличие коронавируса

скорая

Все, кто вызывал подозрение, недавно вернулись из Китая или входили в группу риска, сообщает DEITA.RU.

Мэрия Москвы во вторник, 28 января, отчиталась о том, что людей продолжают проверять на наличие коронавируса. Тест прошли уже 11 человек.

Как пишут РИА Новости, все, кто вызвал у медиков подозрения, входили в группу риска: общались с людьми, вернувшимися из Китая, или сами только приехали из КНР. Ни у одного из 11 пациентов коронавирус не подтвердился.

Также в мэрии отметили, что паники среди населения нет – скорые работают в штатном режиме, врачи оперативно реагируют на жалобы на температуру и кашель.

Елена Миронова

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