Новости
Космодром Восточный может получить флот дирижаблей
23 Январь 2020, 08:00
Власти пообещали закрыть порт Вера в Большом Камне, «если он не исправится»
23 Январь 2020, 07:45
«На голову себе повесьте»: камеры на переходах разгневали соцсети
23 Январь 2020, 07:15
Снегопад возможен во Владивостоке в четверг
23 Январь 2020, 06:30
Представители Заворотнюк отказались комментировать ее исчезновение
23 Январь 2020, 05:45
Москвичи продолжают странно называть детей
23 Январь 2020, 05:00
Фирму оштрафовали на 100 тысяч из-за работника-госслужащего
23 Январь 2020, 04:15
Юрист сказал, кто будет виноват в ДТП в узком дворе
23 Январь 2020, 03:30
Москвичи продолжают странно называть детей
ЗАГСы дали статистику по 2019 году, сообщает DEITA.RU.
Жители Москвы продолжают выдумывать необычные имена для своих детей. ЗАГСы столицы рассказали, как в прошлом году называли новорожденных.
Как пишет РИА «ФАН», несмотря на моду на странные и необычные имена, родители все же чаще всего выбирали для младенцев обычные. Самыми популярными стали Александр и София.
Вообще работники ЗАГСов зафиксировали 2 тенденции. Первая – называть детей древними славянскими именами: Милана, Мирослава, Злата, Макар, Ярослав.
Вторая тенденция – выбирать двойные иностранные имена: Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония, Мила Стефания, София Мария.
Елена Миронова