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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Москвичи продолжают странно называть детей

Ребенок, дети, голуби

ЗАГСы дали статистику по 2019 году, сообщает DEITA.RU.

Жители Москвы продолжают выдумывать необычные имена для своих детей. ЗАГСы столицы рассказали, как в прошлом году называли новорожденных.

Как пишет РИА «ФАН», несмотря на моду на странные и необычные имена, родители все же чаще всего выбирали для младенцев обычные. Самыми популярными стали Александр и София.

Вообще работники ЗАГСов зафиксировали 2 тенденции. Первая – называть детей древними славянскими именами: Милана, Мирослава, Злата, Макар, Ярослав.

Вторая тенденция – выбирать двойные иностранные имена: Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония, Мила Стефания, София Мария.

Елена Миронова

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