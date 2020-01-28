«Москвичи» выйдут на трамвайную линию Владивостока

Согласно достигнутой еще весной 2019 года договоренности с правительством Москвы, во Владивосток прибыли десять трамвайных вагонов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию города.

Первые « труженики» были доставлены еще в начале этого года, последние – несколько дней назад. Сейчас в трамвайном депо вовсю кипит работа по подготовке «новичков» к выходу на маршруты.

Глава Владивостока Олег Гуменюк лично осмотрел каждый трамвай и отметил, что подготовительные работы должны быть выполнены на максимальном уровне качества, чтобы жителям и гостям города было комфортно пользоваться данным видом общественного транспорта.

На данный момент вагоны готовят к покраске кузова, меняют обивку на сидениях и перепрограммируют цифровое табло с наименование маршрута. Совсем скоро их уже выпустят на линию.

Ирина Елкина