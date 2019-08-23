В четверг, 22 августа, в аэропорту Южно-Сахалинск приземлился первый из трех добавочных рейсов из Москвы, сообщает DEITA.RU. Следующие два рейса будут 29 августа и 5 сентября. Авиалайнеры следуют по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва.

Решение о добавочных рейсах было принято врио губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко после того, как у жителей острова возникли сложности с возвращением домой после отпусков: сахалинцам приходилось приобретать дорогостоящие билеты и лететь с пересадками через другие регионы страны.

«Дополнительные рейсы помогут жителям области вернуться домой к началу нового учебного года у детей», – сказал врио губернатора Валерий Лимаренко.

На добавочных рейсах билеты продаются по субсидированным тарифам – 13,2 тысяч рублей, билет туда – обратно обойдется в 22 тысячи рублей. Чартерные рейсы вылетают из Домодедово в 20.40, а обратно – в 14.40. В летний период возвращение на родину сахалинцу может обойтись в круглую сумму – билеты только в одну сторону стоят от 53 тысяч рублей.

«Большой, хороший, комфортный самолет! Очень рада, что такой рейс сделали. Невозможно было улететь. Мы целый месяц в Москве искали билеты. Цены начинались от 53 тысяч и доходили до 120-140», – рассказала пассажирка первого дополнительного рейса Светлана Кузнецова.

Навстречу жителям и правительству Сахалина пошла коммерческая компания из Иркутска. Предприятие «ИрАэро» с радостью откликнулось на предложение врио губернатора и предоставило свои самолеты. Как отметило руководство компании-перевозчика, рейсы пользуются большим спросом у сахалинцев.

«Надеемся, что пассажиры оценят уровень сервиса, безопасности и комфорта», – отметил заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Повышение транспортной доступности ранее Валерий Лимаренко назвал одним из приоритетов в работе правительства области. Недавно стало известно, что после переговоров главы региона с руководством страны и авиаперевозчиком на Сахалин с собственными ежедневными рейсами по маршруту Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск возвращается «Аэрофлот». Первый рейс запланирован на 27 октября.

Весной по поручению сахалинского врио губернатора было впервые запущено вертолетное сообщение между Курильскими островами: Итурупом, Кунаширом и Шикотаном. С апреля самолеты начали летать из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах действует единый тариф – вне зависимости от места регистрации пассажира. С июня из Южно-Сахалинска можно улететь на дополнительных рейсах в Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре.