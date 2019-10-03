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Мост частично обрушился в Приморье
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Мост частично обрушился в Приморье
3 Октябрь 2019, 19:15
Машины все равно едут по мосту – других вариантов нет,
сообщает DEITA.RU.
В четверг, 3 октября, в Приморье произошло обрушение еще одного моста. Как сообщили в краевой администрации, ЧП зафиксировано на 48 километре дороги Штыково-Ивановка.
Судя по фото, которые выложили в Сеть очевидцы, у моста упала плита по одной полосе движения. Ее перекрыли, однако по соседней полосе разрешили движение в двух направлениях. Отметим, по этому мосту в таком состоянии продолжают ездить фуры – это видно по фото из паблика dps.control в Инстаграм.
Уставшие от регулярного мостопада приморцы разразились язвительными комментариями:
«Это окно в стабильность»
«Скоро и там бордюры новые поставят»
«Диагностику ходовки можно самому сделать по пути в деревку»
Елена Миронова