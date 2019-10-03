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Мост частично обрушился в Приморье

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мост

Машины все равно едут по мосту – других вариантов нет, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 3 октября, в Приморье произошло обрушение еще одного моста. Как сообщили в краевой администрации, ЧП зафиксировано на 48 километре дороги Штыково-Ивановка.

Судя по фото, которые выложили в Сеть очевидцы, у моста упала плита по одной полосе движения. Ее перекрыли, однако по соседней полосе разрешили движение в двух направлениях. Отметим, по этому мосту в таком состоянии продолжают ездить фуры – это видно по фото из паблика dps.control в Инстаграм.

Уставшие от регулярного мостопада приморцы разразились язвительными комментариями:

«Это окно в стабильность»

«Скоро и там бордюры новые поставят»

«Диагностику ходовки можно самому сделать по пути в деревку»

Елена Миронова

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