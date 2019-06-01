В пятницу, 31 мая, в Благовещенске были состыкованы две части будущего трансграничного моста «Благовещенск – Хэйхэ» – российская и китайская, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.



Размеры грандиозного сооружения, о котором много лет мечтали жители двух стран, впечатляют: Общая протяженность мостового перехода, включая все подъездные пути, которые находятся в России и КНР, составляет 20 километров 226 метров. Длина самого моста 1080 метров, видение – двухполюсное.

«Соединение российской и китайской части моста через реку Амур - это исторический момент, - отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов, - Это не просто новая транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ, которая, безусловно, даст мощный импульс развитию торговых отношений и туризма. Первый мост между Россией и Китаем - это символ дружбы между нашими народами, доверия, символ устремленности в будущее», - уверен министр.

Стыковка прошла успешно, В присутствии двух сторон - России и Китая, на мостовом переходе успешно закрутили замыкающие болты.

Напомним, возведение трансграничного моста началось 18 декабря 2016 года. И одной из особенностей является то, что все работы – с российской и китайской стороны - идут синхронно. А завершить строительство первого моста, который соединит Россию и Китай, планируется к концу 2019 года.

«Летом 2020-го будет запущен постоянный пункт пропуска через государственную границу. До этого будет действовать временный пункт из модульных конструкций. После открытия постоянного погранперехода необходимость в них отпадет, и модули переместят на другие объекты Росгранстроя», - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Пропускная возможность моста позволяет ежедневно проезжать по нему 30 грузовым, 68 легковым автомобилям и 164 автобусам. ППО оценкам специалистов, пассажиропоток составит около 5 500 человек в сутки. Введение моста Благовещенск – Хэйхэ – несомненные плюсы для экономики двух стран. При том, что только в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем составил более 100 миллиардов долларов. И перспективы роста, по словам специалистов, реальные. «Этот мост - еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, возможность для развития экономики нашей страны, - отметил Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Инна Эстрина