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Мост из ЕАО в Китай будет сдан позже

Китай

Стали известны новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», о новых сроках рассказал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, что планы конструкции изменятся в сравнении с первоначальными – выяснилось, что часть реки, в которой должны быть установлены опоры, оказалась глубже, чем изначально предусматривал проект.

Отметим, что первоначально дата ввода моста в эксплуатацию была назначена на июнь 2020 года – ее тоже перенесли с весны 2019 года.

Напомним, что новый мост рассчитан на пропуск двух путей – по российскому и китайскому стандартам. По нему можно будет экспортировать руду с местного ГОК в Поднебесную по самому краткому пути.

Подчеркивается, что сам переход составит 2,2 километра. Запланированный на первый этап грузооборот должен составить около 5 млн тонн за год.

 

Александра Маслова

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