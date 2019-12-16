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Мост из ЕАО в Китай будет сдан позже
Стали известны новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает «Российская газета», о новых сроках рассказал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Вице-премьер подчеркнул, что планы конструкции изменятся в сравнении с первоначальными – выяснилось, что часть реки, в которой должны быть установлены опоры, оказалась глубже, чем изначально предусматривал проект.
Отметим, что первоначально дата ввода моста в эксплуатацию была назначена на июнь 2020 года – ее тоже перенесли с весны 2019 года.
Напомним, что новый мост рассчитан на пропуск двух путей – по российскому и китайскому стандартам. По нему можно будет экспортировать руду с местного ГОК в Поднебесную по самому краткому пути.
Подчеркивается, что сам переход составит 2,2 километра. Запланированный на первый этап грузооборот должен составить около 5 млн тонн за год.
Александра Маслова