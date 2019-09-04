Минпромторг извинился за конфуз на ВЭФ: перепутал Русский мост во Владивостоке с мостом в Таиланде, сообщает Deita.ru.

Наблюдательные гости Восточного экономического форума заметили, что на сувенирной продукции и буклетах российского министерства вместо гордости Владивостока - Русского моста - изображено схожее по конструкции сооружение - вантовый мост в Бангкоке в Таиланде.

Картинка, которую опубликовало Deita.ru, моментально разлетелась по соцсетям, и министерству ничего не оставалось, кроме как признать свою ошибку и извиниться.

Минпромторг уверяет: продукция будет переделана в кратчайшие сроки, и уже завтра гости форума получат брошюры с видами настоящего Русского моста.

В соцсетях этот инцидент комментировали не иначе как аналогией с популярным мемом: "Это фиаско, братан!".

Пользователей возмущало элементарное невежество: как можно доверять людям, которые не могут отличить Русский мост от тайского, развитие Дальнего Востока.

Виновные будут строго наказаны, пообещали чиновники.

Василий Кучин



