В социальных сетях появились кадры обрушившегося в Приморье моста, сообщает DEITA.RU.

Судя по кадрам, опубликованным в паблике dps_vl, в селе Перевозном [которое входит в составе Безверховского сельского поселения, расположенного в Хасанском районе — Прим. ред.] закрыт проезд. Причина проста — произошло обрушение моста и теперь люди не могут выехать на большую землю.

Напомним, что 27 и 28 августа в Приморье прошли обильные дожди, в результате которых Приморье ушло под воду. На данный момент в пятнадцати муниципальных образованиях края объявлен режим ЧС. В одном только Владивостоке за август выпало 480 миллиметров осадков, и это при том, что норма не превышает 170 миллиметров.

Губернатор Олег Кожемяко ознакомился с ситуацией в крае и потребовал разобраться, в том числе с вмешательством прокуратуры, в ситуации с падающими мостами.

Екатерина Брязгунова