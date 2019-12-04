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Мост рухнул под тяжестью большегруза
Большегруз обрушил мост в Иркутской области, сообщает DEITA.RU. Несмотря на то, что дорожно-транспортное происшествие случилось вечером во вторник, 3 декабря, местное ГУ МВД прокомментировало его только утром следующего дня.
По словам представителя ведомства, мост через реку Макаровку рухнул под тяжестью длинномера.
Во второй половине дня на трассе Усть-Кут — Киренск произошла авария из-за водителя фуры, который, видя запрещающие знаки, все-таки поехал.
На данный момент движение по мостовому сооружению перекрыто, для легкового транспорта создан специальный объезд.
Стоит отметить, что обрушение аварийных мостов в российских регионах не редкость. Так, в Приморском крае с августа по октябрь текущего года рухнуло около 10 мостов. К счастью, обошлось без серьезных последствий и жертв.
Екатерина Брязгунова