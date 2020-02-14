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Мост за 715 миллионов построят в Приморье
Правительство Приморья выделит 715 285 340 рублей на реконструкцию моста в крае, сообщает ИА DEITA.RU. Соответствующее постановление появилось на Официальном интернет-портале правовой информации.
В постановлении говорится о том, что деньги будут выделены на ремонт моста на реке Илистая на километре 8+212 дороги Сибирцево — Жариково — Комиссарово. Строительная длина моста составит один километр, из которых 462 метра придется на сам мост. Стоимость работ оценивается в 715,3 млн рублей.
Строительство моста будет проходить на протяжении четырех лет. В 2020 году 8 млн рублей выделят на подготовку проекта и проведения инженерных работ. В 2022 году на работы направят 346 030 010 рублей, а в 2023 году – 361 255 330 рублей. Срок сдачи объекта последний месяц 2023 года. Постановление подписала председатель правительства Вера Щербина.
Напомним, что в бюджете Приморья на 2020 год предусмотрели средства на ремонт мостов в регионе. В общей сложности за 45 млн должны спроектировать 23 моста. Всего в аварийном состоянии находится более половины мостовых переходов региона.
Иван Крышан