Мосты рушатся и ссорят приморцев

Строительная компания ООО «Т-Строй» подала иск к ООО «Дальнегорское жилищное хозяйство» о невыплате трех миллионов рублей с четвертью за работу по бурению скважин для моста через реку Суходол, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно картотеке суда, компании заключили договор в 2018 году, по которому «Т-Строй» обязалась сделать скважины для моста через реку Суходол в рамках проекта «Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка -порт Восточный на участке км 18+500-км 40+800 в Приморском крае» (новая трасса). Сумма договора составила 12 260 396,78 рублей.

В 2019 году компании заключили соглашение, по которому финансирование работ было увеличено на 10 897 439,11 рублей. Общая сумма контракта составила 23 157 835,89 рублей. При этом в договоре указывалось, что оплата будет фактической по объему выполненных работ. Согласно представленной документации в суд субподрядчик выполнил работ на сумму 22 356 025,03 рублей. При этом заказчик ООО «Дальнегорское жилищное хозяйство» выплатило только 19 105 731,77 рублей.

После подрядчик обращался с претензиями в компанию, но оплата так и не поступила. В результате предприятие направило иск в арбитражный суд к компании. Рассмотрев дело, арбитражный суд Приморского края решил взыскать с заказчика сумму 3 314 544,26 рублей, где 3 250 293,26 рублей, а остальная сумма судебные издержки и госпошлина.

Отметим, что компания ООО «Т-Строй» также по строящейся трассе бурила скважины для моста через приток реки Шкотовка, тогда заказчиком через госконтракт выступил «Примавтодор». В свою очередь ООО «Дальнегорское жилищное хозяйство» также выигрывало контракты размещенные «Примавтодором» по оперативному восстановлению нескольких дорог на Севере Приморья.

Напомним, что весной этого года мост через реку Суходол, по региональной трассе, обрушился после проезда большегруза.

Строительством новой трассы занимается московская компания ООО «Трансстроймеханизация».