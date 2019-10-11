Мотай на «Усс»: губернатору посоветовали попросить у Путина охрану

На днях руководство УМВД Красноярского края, в том числе лично глава ведомства Александр Речицкий, посоветовали губернатору региона Александру Уссу обратиться к Путину за охраной. Такая инициатива, уверены в полиции, имеет все основания. В частности, правоохранители отмечают неспокойную оперативную обстановку в крае, а также вероятные провокации в отношении Усса и его семьи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Институт региональной экспертизы.

Красноярский край - второй по площади в стране регион, что, несомненно, является важным фактором, влияющим на исполнение губернаторских обязанностей. Глава субъекта Федерации с такой географией, ресурсами и этническим составом должен быть, по меньшей мере, топ-менеджером среди своих коллег по креслу из других субъектов. Чуть больше года назад на этом посту экс-коммуниста Виктора Толоконского сменил депутат местного заксобрания, также единоросс, Александр Усс. Шумиха в СМИ вокруг советов в его адрес (просить охраны у президента) началась с утечки в телеграм-каналы. Вышеупомянутый Речицкий написал главе Красноярского края рекомендательное письмо. Позже начальник пресс-службы красноярского губернатора Елена Уляшева официально подтвердила подлинность рекомендаций, отметив, однако, что «Усс с просьбой о дополнительной охране в правоохранительные органы не обращался».

Стоит упомянуть, что с 2018 года в России действует закон о безопасности высших должностных лиц регионов страны, который подписал президент. Согласно ему, охрану губернаторов может осуществлять только Росгвардия. На договорной основе. Ну а стоимость определятся, цитируем: соответствующими подразделениями» самой Росгвардии по согласованию с Минфином.

По мнению экспертов, прятаться за спинами нацгвардейцев Александр Усс вряд ли захотел сам, а потому придавать данной информации PR-фон они не спешат. Так, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков уверен, что провокации, возможно, могут являться серьёзной угрозой. Однако возникли ли они из-за внутриэлитного или бизнес-конфликта, судить не берётся.

«...Вполне вероятно, что Усс мог серьезно задеть чьи-то интересы. Хотя вопрос может касаться и других проблемных зон. Но, думаю, что это точно не пиар», - пояснил эксперт.

Илья Гращенков в числе прочих авторитетных спикеров склоняется к мысли, что позиции у красноярского губернатора сейчас «средние», и что под него «серьёзно копают». В чем же причина такой популярности Усса? Кроме очевидных версий, таких как желание генерала полиции, советчика-Речицкого, усилить своё влияние в регионе; или некой тайной кампании по дискредитации главы, есть куда более прозаическая версия, уходящая корнями, так сказать, в народ.

Для начала стоит отметить дату письма июль 2019-го. Как раз тогда губернатор Красноярского края Александр Усс приезжал в пострадавший от сильного наводнения Канск. Там у него состоялась встреча с пострадавшими, обернувшаяся по итогам скандалом: в Сеть утекли кадры, на которых Усс в грубой форме рассказывает женщине о своих правах. «Что вы мне хотите сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть!» - это видео буквально за сутки разошлось в социальных сетях и мессенджерах. И именно оно может помочь ответить на вопрос: в чем кроется причина опасений Красноярского истеблишмента? Может, в росте протестных настроений, которые и могут сами по себе увеличить риски тех самых провокаций? Исторический факт, люди в состоянии стресса плюс резкий на высказывания управленец - не лучшее сочетание. Поэтому, господа губернаторы, мотайте на ус.

Евгений Черемухин