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Мотоциклист «догнал» такси и погиб в центре Владивостока

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Оба участника аварии были трезвы

Смертельное ДТП произошло районе дома № 43 на Океанском проспекте во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Виновником аварии стал мотоциклист, на полупустой дороге и на спуске пренебрегший безопасностью. Судя по кадрам Госавтоинспекции, перед ним ехал автомобиль такси.

«30-летний водитель мотоцикла Сузуки, двигаясь с улицы Комсомольская в направлении Алеутской, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной Тойота Приус», – рассказали в ГИБДД по городу Владивостоку.

Байкера довезли до больницы, но травмы оказались слишком тяжелыми, и он умер. Позднее выяснилось, что он не раз получал штрафы за несоблюдение скоростного режима.

Обстоятельства инцидента и причины трагедии устанавливаются. Но уже известно, сто состояние опьянения у участников автоаварии не установлено.

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