Новости
Приморец убил девушку из-за неразделенной страсти
8 Май 2020, 16:15
Дорожную разметку во Владивостоке обновляют днем и ночью
8 Май 2020, 16:00
Мотоциклист «догнал» такси и погиб в центре Владивостока
8 Май 2020, 15:45
Чукчи на самоизоляции становятся блогерами и изучают поправки в Конституцию
8 Май 2020, 15:15
Шевченко: «России нужна промышленная революция»
8 Май 2020, 14:55
Пенсии выросли в России, а вы и не заметили
8 Май 2020, 14:45
Хазин: «Министры подставляют Путина»
8 Май 2020, 14:24
Базы отдыха начали штрафовать в Приморье
8 Май 2020, 14:15
Мотоциклист «догнал» такси и погиб в центре Владивостока
Оба участника аварии были трезвы
Смертельное ДТП произошло районе дома № 43 на Океанском проспекте во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.
Виновником аварии стал мотоциклист, на полупустой дороге и на спуске пренебрегший безопасностью. Судя по кадрам Госавтоинспекции, перед ним ехал автомобиль такси.
«30-летний водитель мотоцикла Сузуки, двигаясь с улицы Комсомольская в направлении Алеутской, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной Тойота Приус», – рассказали в ГИБДД по городу Владивостоку.
Байкера довезли до больницы, но травмы оказались слишком тяжелыми, и он умер. Позднее выяснилось, что он не раз получал штрафы за несоблюдение скоростного режима.
Обстоятельства инцидента и причины трагедии устанавливаются. Но уже известно, сто состояние опьянения у участников автоаварии не установлено.