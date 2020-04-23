Мовчан: «Власть считает деньги из резервов своими»

Российские финансовые власти относятся к накопленным резервам как к своим собственным деньгам, именно поэтому они не спешат раздавать их людям и частному бизнесу, считает известный российский экономист Андрей Мовчан, сообщает DEITA.RU.

В интервью телеканалу RTVI эксперт поделился своим мнением о том, почему Россия не следует примеру других развитых стран, которые ещё в самом начале острой фазы эпидемии начали оказывать прямую финансовую помощь своим гражданам и субъектам предпринимательства.

По мнению Мовчана, российское руководство испугано низкими ценами на нефть и боится, потратив денежную подушку на поддержку своего населения, очень скоро остаться совсем без денег.

Если цены на нефть не станут расти, то уже в ближайшей временной перспективе властям России придётся искать новые способы пополнения федерального бюджета, дабы иметь возможность выполнять свои обязательства перед бюджетниками.

Что касается распечатывания денежной кубышки и траты резервов, то, по словам Мовчана, руководство страны не видит в этом особого смысла если речь идёт о помощи малому и среднему бизнеса, а также домохозяйствам, ведь даже если все частные предприниматели уйдут с рынка, на их место после кризиса придут другие.

Говоря о прямой финансовой поддержке граждан, Мовчан отметил, что государство начнёт помогать простым людям только при условии, что их недовольство станет реальной угрозой политической стабильности нынешней системы власти в России.

Только тогда, боясь социальных волнений и потрясений, которые пусть и чисто теоретически, но всё же могут пошатнуть их положение, элитные группы влияния согласятся пойти на то, чтобы начать раздавать людям самые необходимые продукты питания, но никак не раньше этого.

Мовчан также добавил, что ситуация усугубляется ещё и тем фактом, что власть считает деньги из резервов своими. Следовательно, если они будут потрачены на помощь людям, то, значит, управляющая верхушка не сможет потратить их на себя, чего наши власть имущие всячески стараются избежать.