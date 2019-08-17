Штрафовать заплутавших грибников предложили в Калужской области, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой выступил глава районной администрации Николай Калиничев.

Как пишет интернет-издание Obninsk.name, Калиничеву доложили об успешно проведенной операции по поиску двух заблудившихся грибников. Две женщины отправились за грибами после шести вечера, а когда совсем стемнело, поняли, что не могут сами вернуться назад.

По словам главы администрации, грибники очень легкомысленные люди. Они не думают не то что о других, но даже о себе. А между тем может произойти абсолютно любая чрезвычайная ситуация, а все силы, которые должны спасать широкие массы, направлены на поиски двух грибников.

В связи с этим Калиничев предложил штрафовать грибников и тех, кто отправляется за ягодами и шишками, за то, что они подвергают себя опасности.

Екатерина Брязгунова