Дождливая погода не планирует покидать территорию Приморского края до конца недели. По словам синоптиков Примпогоды, виной тому зависший над регионом малоподвижный атмосферный фронт.

Вопреки ожиданиям приморцев, сотрудники МЧС России не планируют в ближайшее время снимать предупреждение о приближающемся шторме. В последние дни лета, а именно: 29 и 30 августа, на западе и в столице Дальнего Востока ожидаются сильные дожди, интенсивность которых будет колебаться от 15 до 50 миллиметров и даже свыше указанного значения за половину суток, и ливни с осадками от 30 мм за час.

Одновременно с грозами и штормовыми ветрами от 13 до 18 метров в секунду, на Приморье обрушатся мощные паводки. В среднем уровень воды в реках поднимется на дополнительные 0,4-1,3 метра, а на юге – до 2,5 метра.

Подтопление дорог, населенных пунктов и сельхозугодий близ русел рек неминуемо. Особый акцент синоптики делают на Хасанский, Октябрьский, Кировский, Хорольский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Уссурийский, Чугуевский, Пограничный, Ханкайский и Анучинский районы края.

Стоит отметить, что жители и гости Владивостока и Приморья уже устали от дождей. По данному факту появляются серьезные дебаты, а некоторые просто пишут: «Может хватит…». Видимо, они обращаются к небесной канцелярии, но она не слышит граждан, судя по прогнозу.

Екатерина Цой