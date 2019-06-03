Должен ли стать светоотражающий жилет обязательным предметом в багаже водителя, рассказывает DEITA.RU.

Разъяснения, относительно жилетов, необходимо начать с 12 декабря 2017 года, когда правительство внесло правки в раздел ПДД, регламентирующий обязанности водителей новым пунктом пунктом 2.3.4, который гласит, что в случае вынужденной остановки или ДТП за городом в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине, водитель должен быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.

Данные поправки вступили в силу ещё в марте прошлого года.

Таким образом, само по себе отсутствие в автомобиле жилета не является нарушением и не карается штрафов. Эксперты отмечают, что обратная информация, о том что штраф всё-таки существует, искусственно поддерживается продавцами этих самых жилетов.

Вместе с тем, нужно обратить пристальное внимание на то, что штраф предусмотрен за выход водителя из машины без светоотражающего жилета, за пределами города, в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости. В этом случае, действительно, такому водителю будет выписан штраф в 500 рублей.



А вот штраф в 1000 рублей предусмотрен при тех же условиях, но уже в случае возникновения ДТП. Если водитель-виновник аварии будет разгуливать возле машины без жилета - он будет подвергнут штрафу.

Другими словами, получается, что пока водитель не остановился где-то ночью в лесу и не вышел из машины без жилета - он ничего не нарушил. Если же ему пришлось остановиться и он вышел без жилета - тогда его ждёт штраф, который будет умножен надвое в случае ДТП. Так что на всякий случай жилет в машине иметь нужно, но необязательно и его отсутствие, до наступления оговоренных выше условий, не карается штрафом.