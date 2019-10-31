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Может ли инспектор штрафовать за ремень пассажиров, сказали в Сети

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Если со штрафом для одного водителя все понятно, то вот законно ли наказание для пассажиров, знают не все, сообщает DEITA.RU.

Езда с непристегнутым ремнем безопасности наказывается в России серьезным штрафом. Как правило, его оплачивают только водители. Поэтому сложилось мнение, что и пристегиваться должны только они и пассажир на переднем сидении. А те, кто едут сзади, могут не переживать.

На самом деле, согласно ПДД и КоАП, все пассажиры авто должны быть пристегнутыми. И за каждого непристегнутого полагается штраф. Однако в случае с пассажирами заднего сидения можно схитрить: когда инспектор только останавливает вас, ему не видно, есть ли еще люди в машине, и пристегнуты ли они.

Если гаишник начнет выписывать штраф каждому, скажите ему, что доказательств все равно нет, а люди отстегнулись, как только машина остановилась.

 Елена Миронова

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