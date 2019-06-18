У россиян хотят изымать землю за систематическое нарушение требований пожарной безопасности, сообщает DEITA.RU. Такой закон, подготовленный представителями Минэкономразвития, появился на Официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что главным основанием для изъятия «шести соток» станет несоблюдение пожарной безопасности в течение полугода с того момента, как впервые было выписано предписание об устранении нарушения.

Подписчики паблика отметили, что прецеденты уже имели место быть. «Так было же уже: инвалиду без рук и без ног предъявляли за некошенную траву... По их логике, при невозможности выжить на пособия, он эту траву должен был жрать с голодухи...» — пишут разгневанные граждане.

В целом, инициатива вызвала бурное обсуждение в Сети. «Россияне предложили изымать вилы и яхты у чиновников за «толстые щеки и пузо», «А я предлагаю изымать имущество у тех, кто несправедливо его нажил и у всех его родственников. Заодно лишать дипломов об образовании», «Нормально! Надо отжимать земли и строить себе коттеджи там», «Может просто, забрать? Зачем ещё закон? А то ещё голосовать будут!» — возмущаются горожане.

К слову, нашлись и те, кто объяснил некошеную траву жизненной позицией: «Может мне нравятся джунгли, хочу жить в траве выше крыши». Другие рассказали, что ждет россиян после этого закона. «Сейчас введут налог за покос травы, как за вырубку деревьев, и повысят стоимость вывоза мусора», — не сомневаются пользователи соцсетей.

Екатерина Брязгунова