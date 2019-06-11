Фотография одной из вокзальных платформ краевой столицы на primorye_online вызвала целую бурю эмоций у жителей края, сообщает DEITA.RU. Похожая ситуация – говорят местные жители – не только в том месте, где сделан снимок.

Эта часть перрона близка к обрушению, что может стать причиной появления жертв. Жители Приморья не понимают, как можно допускать подобный беспредел, и чего ждут власти.

«Не дай бог обрушится, когда будет стоять народ и подойдет поезд. Будет беда!!!», - раздается крик души в комментариях, - «Вот если б еще подорожник приложили - он бы выровнялся», «Когда беда будет - тогда и зашевелятся!», «Величие на подпорках!», «Вся Россия так держится…»

Кто-то из граждан предположил, что многострадальные перроны починят только в случае прибытия какой-либо важной персоны.

Анастасия Туркова



