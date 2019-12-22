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Можно и умереть: названо главное правило новогодней ночи

елка Новый год

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно пить алкоголь в новогодние праздники, сообщает DEITA.RU.

По словам специалистов, выпивать горячительные напитки необходимо в меру и только после того как успеете перекусить. В ведомстве добавили, что покупать спиртосодержащие напитки необходимо в проверенных магазинах, а в нерискованных местах. Шанс отравится алкоголем с летальным исходом высокий.

В министерстве здравоохранения отмечают, что алкоголь в этот праздник не самая лучшая идея, а за самим Новым годом ожидают чего-то более интересного и волшебного. Также там добавили, чтобы избежать пропаганды спиртных напитков среди детей не стоит им покупать детское шампанское.

Отметим, что стоимость бутылки шампанского должна быть выше 164 рублей за бутылку в 0,75 литров. Со следующего года цены на крепкий алкоголь вырастут на 7%. Подорожание будет среди коньяков, бренди и водки. Так, стоимость полулитровой бутылки коньяка будет начинаться от 433 рублей.

Напомним, что порядка 20% населения России ненавидят Новый год из-за того, что к его концу необходимо готовить отчеты.

Иван Юрьев

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