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Можно ли дважды заразиться коронавирусом, сказали учёные
В случае, если человек сначала заразился коронавирусной инфекцией, а затем полностью от неё выздоровел, можно не переживать насчёт того, что он может снова ей заразиться, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи министерства здравоохранения России Александр Гинцбург.
По его утверждению, люди, полностью выздоровевшие от COVID-19, повторно уже не заболевают. При этом, в случаях, когда одни и те же люди повторно попадают в больницу с положительным тестом на коронавирус, речь идёт о том, что они в первый раз не долечили инфекцию, считает специалист.
К подобным ситуациям, как отметил Гинцбург, может приводить прерывание процесса излечения. По последним данным, с момента начала эпидемии в России выявлено 335 882 случая коронавируса.