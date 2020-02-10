Можно ли компенсировать дефицит сна в выходные рассказал врач

Роман Бузунов, занимающий должность президента Российского общества сомнологов рассказал, стоит ли тратить большое количество времени на сон в выходные дни, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт рассказал, что на протяжении недели недостаток сна имеет обыкновение копиться. Затем, когда человек отсыпается в субботу «за всю неделю», вечером того же дня он не захочет ложиться спать пораньше, согласно графику. Та же схема действует и на следующий выходной день, как отмечают «Риа новости».

Именно из-за действия подобной схемы, работнику бывает столь сложно проснуться утром в понедельник на работу. Роман Бузунов советует не отсыпаться в течение долгого времени, лучше позволить себе находиться в объятиях Морфея дольше лишь на пару часов.