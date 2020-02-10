Новости
Как правильно фотографировать автомобиль для продажи
10 Февраль 2020, 03:20
Больше всего отелей для романтического отдыха нашли в Петербурге
10 Февраль 2020, 02:16
Можно ли компенсировать дефицит сна в выходные рассказал врач
10 Февраль 2020, 01:37
Небольшой снег идет в Приморье
10 Февраль 2020, 00:06
Зоозащитники предложили ввести квоты на домашних животных
9 Февраль 2020, 23:34
Голикова сказала «ФАС» на аптечных спекулянтов
9 Февраль 2020, 22:27
«Два часа на сборы»: отдыхающих выселили из санатория ради изоляции китайцев
9 Февраль 2020, 21:51
Справки о судимости в райотделах больше не выдают
9 Февраль 2020, 20:01
Можно ли компенсировать дефицит сна в выходные рассказал врач
Специалист советует не спать в выходной день долго, достаточно пару часов
Роман Бузунов, занимающий должность президента Российского общества сомнологов рассказал, стоит ли тратить большое количество времени на сон в выходные дни, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт рассказал, что на протяжении недели недостаток сна имеет обыкновение копиться. Затем, когда человек отсыпается в субботу «за всю неделю», вечером того же дня он не захочет ложиться спать пораньше, согласно графику. Та же схема действует и на следующий выходной день, как отмечают «Риа новости».
Именно из-за действия подобной схемы, работнику бывает столь сложно проснуться утром в понедельник на работу. Роман Бузунов советует не отсыпаться в течение долгого времени, лучше позволить себе находиться в объятиях Морфея дольше лишь на пару часов.