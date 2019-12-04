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Можно ли лишиться прав из-за камер, сказали водителям
Многие просто уверены, что максимальное
наказание – штраф, сообщает DEITA.RU.
В России с каждым годом становится все больше камер фиксации нарушений ПДД. Водителей ловят за превышением скорости, рядности, проездом на красный и неправильным проездом перекрестков. Также можно попасть на штраф за непропуск пешехода.
Многие уверены, что если поблизости нет инспекторов ГИБДД, можно нарушать – все равно прав за запись с камеры не лишат. Однако не все так просто.
За нарушение ПДД, которое зафиксировала камера, работающая в автоматическом режиме, положен только штраф. А вот если камерой управлял инспектор, то могут и арестовать, и прав лишить.
Елена Миронова