Можно ли лишиться прав из-за камер, сказали водителям

Многие просто уверены, что максимальное наказание – штраф, сообщает DEITA.RU.



В России с каждым годом становится все больше камер фиксации нарушений ПДД. Водителей ловят за превышением скорости, рядности, проездом на красный и неправильным проездом перекрестков. Также можно попасть на штраф за непропуск пешехода.

Многие уверены, что если поблизости нет инспекторов ГИБДД, можно нарушать – все равно прав за запись с камеры не лишат. Однако не все так просто.

За нарушение ПДД, которое зафиксировала камера, работающая в автоматическом режиме, положен только штраф. А вот если камерой управлял инспектор, то могут и арестовать, и прав лишить.

Елена Миронова