Можно ли обмануть алкотестер, сообщает DEITA.RU.

Алкоголь может продержаться в организме до суток, поэтому алкотестер может выдать вас даже тогда, когда вы чувствуете себя трезвым. В этом случае вы все так же останетесь без прав или с серьезным штрафом.

Автовладельцы нередко считают, что обмануть, тем не менее, можно даже точные современные алкотестеры. Но на самом деле нет способов, уменьшающих показатели содержания алкоголя в крови в два – три раза. Магического способа быстро протрезветь после бутылки водки не существует.

Конечно, хорошая жирная закуска или выпитые несколько ложек масла в сочетании с двумя бокалами вина непосредственно перед поездкой дадут некоторый результат – позволят дольше оставаться трезвым. Но это если вы действительно почти не пили.

Маскирующие запах средства почти бесполезны – они прячут только часть запаха, и не более того. При этом гарантий вам никто не даст, если вы попробуете пообщаться с инспектором, закусив петрушкой.

Физические нагрузки и баня тоже помогут лишь в том случае, если выпили вы не больше пары бокалов вина, но после этого несколько раз пропотели и смыли с себя пот. Так алкоголь выйдет из организма вместе с потом. Однако после серьезной пьянки это точно не поможет.

Анастасия Туркова