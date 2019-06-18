На каком расстоянии от камер видеофиксации сбрасывать скорость, сообщает DEITA.RU.

Начнем с того, что есть два типа камер. Комплекс Автодория состоит из двух или нескольких камер, которые измеряют время, за которое вы преодолели расстояние от одной из них до другой. Они определят среднюю скорость, и от этого будет зависеть, получите вы штраф или нет.

Камеры зафиксируют высокую скорость, даже если вы начнете постепенно ее снижать.

Если камера фиксации одна, и это кордон, стрелка, автоураган, вокорд и другие – они «заметят» вас за полкилометра, а скорость смогут определить через несколько сотен метров. Фотографировать вас такие устройства будут с 50-70 метров.

Анастасия Туркова